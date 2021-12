Unfall in Eschwege: 90-Jähriger beachtet Fußgängerin nicht

Eschwege. Eine 58-Jährige aus dem Eichsfeldkreis wird von einem rückwärtsfahrenden Senior einfach übersehen.

Die hessische Polizei berichtet von einem Unfall in Eschwege mit einer 58-jährigen Fußgängerin aus Geismar.

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 90-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw rückwärts in die Forstgasse um zu wenden. Dabei beachtete er die Fußgängerin nicht, die sich hinter seinem Pkw befand. Laut Aussagen von Zeugen schob der 90-Jährige die Frau mit seinem Auto in Richtung eines geparkten Pkws. Die 58-Jährige stemmte sich gegen den rückwärtsfahrenden Pkw und klopfte mehrmals auf den Kofferraum und gegen die Heckscheibe, um auf sich aufmerksam zu machen. Erst kurz vor dem parkenden Pkw hielt der 90-Jährige an, wodurch die Fußgängerin stürzte. Sie klagte über Schmerzen an Händen und Rücken. Der Führerschein des Seniors wurde sichergestellt.