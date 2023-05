Unfallbeteiligter im Eichsfeld gesucht

Weil sie vergaßen, ihre Personalien auszutauschen, sucht die Polizei im Eichsfeld nach einem Unfallbeteiligten. Und in Heiligenstadt wird ein stark angetrunkener Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Kollision in Bickenriede: Polizeisucht Fahrer eines roten Wagens

Weil sie einen Autofahrer finden will, ist die 69-jährige Fahrerin eines grauen Seat Altea am Samstag zur Polizei gegangen. Sie war an dem Tag um 9.45 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Bickenriede in Richtung Ausfahrt gefahren, als plötzlich ein roter Wagen (vermutlich ein SUV mit Anhängekupplung), der von einem älteren Herrn gesteuert wurde, aus einer Parklücke rückwärts herausfuhr und mit ihrem Fahrzeug kollidierte. Am Seat entstand Schaden von etwa 2500 Euro. Fahrer und Fahrerin sprachen zwar miteinander, waren aber so aufgeregt, dass sie vergaßen, ihre Personalien auszutauschen.

Deshalb bittet die Polizei den Fahrer des roten SUV, sich zwecks Schadensregulierung unter Telefon: 03606/6510 mit der PI Eichsfeld in Verbindung zu setzen.

Betrunken mit Lastwageneinen Ford beschädigt

Einen parkenden Ford gestreift hat eine Sattelzugmaschine mit Anhänger am Samstag gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz des „American Diner“ in Heiligenstadt, Heinrich-Ernemann-Straße. Der Schaden wird mit etwa 150 Euro beziffert. Der 35-jährige Lastwagenfahrer hatte 2,65 Promille.

Mit Promille am Lenkereines Pedelecs erwischt

Wegen unsicherer Fahrweise und fehlender Beleuchtung ist der 51-jährige Fahrer eines Pedelecs am Sonntag gegen 0.15 Uhr von der Polizei in der Leinefelder Lisztstraße kontrolliert worden. Er hatte 1,39 Promille.