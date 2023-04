Unfallfahrer flüchtet zu Fuß von der A38 im Eichsfeld

Am Freitag war ein Pkw-Fahrer nach einer Kollision auf der A38 zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet.

Eichsfeld. Ein Pkw kollidiert am Freitag auf der A38 zwischen Leinfelde und Heiligenstadt mit der Leitplanke. Der Fahrer ist verletzt, flüchtet aber zu Fuß.

Zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt kollidierte am Freitag gegen 21.40 Uhr der Fahrer eines Mercedes aus bisher unbekannter Ursache mit der Mittelleitplanke. Dabei wurde das Auto des Unfallverursachers erheblich beschädigt.

Nach ersten Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Augenscheinlich war er allerdings am Kopf und einer Hand verletzt. Zur Suche nach dem Unfallflüchtigen kamen auch der Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenspürhund zum Einsatz.

Trotz des erheblichen Aufwands konnte der Fahrer zunächst nicht gefunden werden, die Ermittlungen dauern an. Genauere Ergebnisse konnte die Polizei am Samstag noch nicht vermelden. Am Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden von ungefähr 11.000 Euro, teilt die Autobahnpolizei mit.