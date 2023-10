Unfallflucht in einem Eichsfelddorf

Rüstungen. Im Südeichsfeld entfernte sich ein Unfallverursacher rechtswidrig vom Ort des Geschehens. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits in der Nacht vom Montag, 23. Oktober, auf Dienstag, 24. Oktober, fuhr nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rüstungen in der Krombacher Straße gegen eine Grundstückseinfahrt und einen dort befindlichen Gullyeinlauf. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 250 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Nummer 03606/6510.