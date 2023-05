Unfallflucht und Garteneinbruch im Eichsfeld

Unbekannte hatten es in Leinefelde auf Elektrowerkzeug abgesehen.

Nachdem er ein anderes Auto beschädigt hatte, entfernte sich ein Pkw-Halter vom Unfallort. Zeugen bemerkten den Vorgang.

Unfallflucht nach Parkrempler

Unfallflucht begangen hat ein 38-jähriger Mann am Samstag zwischen 16 und 16.10 Uhr auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Leinefelde – und wurde erwischt. Denn Zeugen hatten gesehen, wie er mit einem schwarzen Renault Clio rückwärts ausparkte, dabei gegen einen schwarzen VW Touareg prallte und wegfuhr. Die Polizei ermittelte den 38-Jährigen. Gegen diesen wurde Anzeige erstattet. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 1500 Euro beziffert.

Elektrowerkzeug gestohlen

Aus einem Garten im Leinefelder Struthweg ist in der Nacht zu Samstag Elektrowerkzeug gestohlen worden. Es wurde in einem Schuppen aufbewahrt und hat einen Wert von etwa 300 Euro. Informiert wurde die Polizei um 8.30 Uhr am Samstag.