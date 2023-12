Ungebetene Gäste in einem Eichsfelder Gemeindehaus

Wüstheuterode Besuch der unangenehmen Art hatte ein Gemeindehaus im Eichsfeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 16.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Diebe nach Informationen der Polizei gewaltsam Zutritt in das Gemeindehaus in der Straße „Bei der Kirche“ in Wüstheuterode.

Der oder die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro, heißt es. Die Polizei bittet Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen 0324332) zu melden.