Einen Fall von Hausfriedensbruch musste die Polizei in einem Pflegeheim aufnehmen.

Ungebetener Gast in Eichsfelder Pflegeheim

Geisleden. In Geisleden quartierte sich ein ungebetener Gast in einem Pflegeheim ein. Doch dies war nicht sein einziger Fehltritt.

In einem Pflegeheim in Geisleden hielt sich am Sonntag ein polizeilich bekannter Mann widerrechtlich auf. Er nutze das Gebäude, um sich schlafen zu legen. Der Bitte der Angestellten, das Pflegeheim zu verlassen, musste durch herbeigerufene Polizeibeamte Nachdruck verliehen werden. Eine entsprechende Anzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde aufgenommen, teilt die Polizei mit.

Im Nachgang wurde durch eine Mitarbeiterin bekannt, dass der Mann sich nicht nur widerrechtlich im Gebäude aufhielt, sondern währenddessen auch Strom zum Laden seines Mobiltelefons nutze. Nach Angaben der Polizei stellt dies eine Straftat wegen des Verdachts des Entziehens elektrischer Energie dar.