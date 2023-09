Unstrut-Lauf im Eichsfeld mit einer Halbmarathonstrecke

Dingelstädt. Zum achten Mal wird zum Unstrut-Lauf nach Dingelstädt eingeladen. Vier Laufstrecken bieten die Organisatoren an. Sogar ein Halbmarathon kann gelaufen werden.

Zum achten Mal lädt das St.-Josef-Gymnasium am Samstag, 16. September, Unstrut-Lauf ein. Neben dem 2-Kilometer-Schnupperlauf für jüngere Schüler können sich Jugendliche und Erwachsene beim 5- und 10-Kilometer-Lauf auf einer Naturlaufstrecke messen. Ein Höhepunkt ist der Halbmarathon über 21,1 Kilometer.

Die Streckenführung entlang des Unstrut-Radweges verspreche ein attraktives und abwechslungsreiches Lauferlebnis, heißt es aus dem Gymnasium. Durch zwei Wendepunkte, einer bei Kefferhausen und einer in Horsmar, wird diese Distanz möglich.

Firmen sind eingeladen, sich in der Unternehmensstaffel über viermal 5,25 Kilometer am Wettkampf zu beteiligen. Start und Ziel befinden sich im Riehtstieg unmittelbar vor dem Schulgebäude. Dort und an zwei Versorgungsstellen werden die Läufer zusätzlich mit Wasser und Obst versorgt.

Anmeldung bis 12. September unter: www.unstrutlauf.de