Unterstützung der Arbeit mit Sehbehinderten in Heiligenstadt

Eine finanzielle Zuwendung vom Verein Alternative 54 Erfurt ging jetzt an die Blickpunkt-Auge-Beratungsstelle in Heiligenstadt. Für die künftige Arbeit sowie für die Ausstattung der Institution konnte Silke Senge nun eine Spende in Höhe von 450 Euro von der Alternative 54 Erfurt entgegennehmen, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Den symbolischen Scheck überreichte die Landtagsabgeordnete Marit Wagler im Beisein von Wahlkreismitarbeiterin Sigrid Hupach (beide Linke) und Ralf Lindemann, Kreisvorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen (BSVT) im Eichsfeld.

Rat und Hilfe bei Sehverlust ist ein Angebot des BSVT im Eichsfeld. Laut deren Leiterin Silke Senge richtet es sich nicht nur an Blinde und Sehbehinderte, sondern an alle Augenpatienten. „Die hiesige Beratungsstelle hat sich etabliert, dafür sprechen die über 900 Beratungen im Jahr 2019“, sagt sie.

Ratsuchende kämen allerdings nicht nur direkt in die Beratungsstelle um sich zu informieren. Senge berate auch am Telefon, bei Hausbesuchen, bei Veranstaltungen der Blindenselbsthilfe sowie an Informationsständen im Landkreisreis. Im vergangenen Jahr, so Senges Bilanz, habe es allein 274 Anfragen zu Hilfsmitteln gegeben, dazu 104 zu rechtlichen Ansprüchen und noch einmal 227 zu anderen Themen.

Rat und Hilfe bei Sehverlust heißt jedoch nicht nur die Beratung zu blinden- und sehbehindertenspezifischen Themen, wie Sinnesbehindertengeld oder Schwerbehindertenausweis. Auch der Bereich Hilfsmittel ist nach Senges Aussagen ein großer Schwerpunkt in ihrem Beratungsalltag. Sie freut sich daher, vom Spendenbetrag unter anderem für die Hilfsmittelberatung weitere Beratungsmuster anschaffen zu können. Außerdem sind Anschaffungen für die „besondere Unterrichtsstunde“ im Rahmen des Schulprojektes „Behinderte im Alltag – Vortragsreihe vor Schülern und Pädagogen“ geplant. Allein im vergangenen Jahr wurden 138 Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis elf im Landkreis Eichsfeld auf diese Weise unterrichtet. Seit Projektbeginn sind es mittlerweile insgesamt 2916 Schüler. Für das aktuelle Jahr, so sagt Silke Senge, seien unter anderem Termine in der Grundschule „Konrad Hentrich“ in Leinefelde sowie in der Regelschule in Worbis geplant. sma