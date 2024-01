Unterstützung der Eichsfelder Vogelfreunde ist gefragt

Eichsfeld Jetzt können sich die Eichsfelder wieder an der Stunde der Wintervögel beteiligen. Wichtig sind auch die Erkenntnisse über die Wintergäste.

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft vom 5. bis 7. Januar zur „Stunde der Wintervögel“ auf. Zum 14. Mal gilt es, Handy oder Stift zu zücken, um eine Stunde lang Meisen, Finken, Rotkehlchen und Co. am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu beobachten, zu zählen und zu melden.

Die Daten helfen, mehr über die heimische Vogelwelt zu erfahren und die Situation von Vögeln in Städten und Dörfern besser einschätzen zu können, so Vogelexperte Klaus Lieder.

Der Nabu hofft, auch Erkenntnisse über Wintergäste zu gewinnen, die aus kälteren Regionen in Nord- und Osteuropa kommen, darunter Erlenzeisige, Bergfinken und Seidenschwänze. Wie sich Teilzieher, beispielsweise Stare, verhalten, ist ebenfalls von Interesse.

Bei niedrigen Temperaturen und Schnee mit hochwertigem Futter unterstützen

Entgegen Befürchtungen von Vogelfreunden sei der Wintereinbruch Ende November kein Problem für Amsel, Meisen oder Sperlinge gewesen, heißt es. Ein langanhaltender Temperatursturz mit viel Schnee wäre eher Ende des Winters kritisch, wenn die Energiereserven und das natürliche Futterangebot weitgehend aufgebraucht seien.

Lieders Rat: Wintervögel besonders bei kalten Temperaturen und Schnee mit hochwertigem Vogelfutter unterstützen. Sonnenblumenkerne, Samenmischungen und Fettfutter seien gute Energiequellen.

Wer bei der Stunde der Wintervögel mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel und meldet die Ergebnisse dem Nabu. Von jeder Art wird die höchste Anzahl Vögel notiert, die während der Stunde gleichzeitig gesichtet wurde.

Die Beobachtungen können unter www.nabu-thueringen.de/wintervoegel und mit der App

„NABU Vogelwelt“ bis 15. Januar gemeldet werden. Am 6. und 7. Januar, 10 bis 18 Uhr, ist die kostenlose Rufnummer: 0800/1157115 nutzbar. Einsendeschluss per Post an den Nabu Thüringen, Leutra 15, in 07751 Jena ist der 10. Januar.