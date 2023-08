Unterstützung für Eichsfelder im Dschungel des Vergaberechts

Eichsfeld. Industrie- und Handelskammer bietet für Eichsfelder Unternehmen Einzelberatungen an. Informiert wird unter anderem zur Eintragung in das amtliche Verzeichnis.

„Es ist und bleibt einfach kompliziert. Das geltende Vergaberecht bringt durch die Vielschichtigkeit an Regelungen auf EU-Ebene bei gleichzeitig länderspezifischer Gesetzgebung in Deutschland große Herausforderungen mit sich, will man auf diesem Feld solide ans Werk gehen“, sagt Christian Böduel, Leiter des Regionalbüros der Industrie- und Handelskammer. Seit 2020 sei es für Unternehmen möglich, sich in das amtliche Verzeichnis der Kammern eintragen zu lassen. Durch diese wiesen die Firmen nach, dass sie für einen öffentlichen Auftrag im Liefer- und Dienstleistungsbereich geeignet seien und keine Ausschlussgründe vorlägen.

Gerade die vorgelagerte und auftragsunabhängige Prüfung und Zertifizierung von Eignungsnachweisen stelle eine Vereinfachung bei der Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen dar. Dieser Service sei ein Beitrag zum Bürokratieabbau, so Böduel.

Im Rahmen eines Sprechtags am Mittwoch, 13. September, bietet die IHK kostenfreie Einzelberatungen zu aktuellen vergaberechtlichen Aspekten und zur Eintragung in das amtliche Verzeichnis im IHK-Regionalbüro Nordhausen, Wallrothstraße 4, an.

Anmeldung: Telefon 03631/ 90820