Unterwegs im Weihnachtsland Eichsfeld

Sterne, Tannenbäume im Lichterglanz, Pyramiden – das alles beschert Weihnachtsflair und lässt die Freude auf das schönste Fest noch ein bisschen größer werden. In der Vorweihnachtszeit zeigen sich im Eichsfeld aber nicht nur Vorgärten und Häuser im Festkleid, auch manche Kommune hat sich Gedanken gemacht, wie die Stadt oder das Dorf noch ein bisschen schöner werden können.

So wunderschön sieht es in der Weihnachtszeit in Bernterode/Wipper auf dem Anger aus. Da lässt man sich gern verzaubern. Foto: Julian Naumann

In Bernterode/Wipper haben die Kindergartenkinder Sterne und Kugeln gebastelt, Lebkuchenmännchen gemalt und laminiert, die nun den großen Baum im Dorf zieren. Jedes Jahr gibt etwas Neues. Die Feuerwehrleute, die ihr Domizil mit einer Lichterschleife versehen haben, stellen den Baum auf und schmücken ihn seit sechs Jahren, erzählt Bürgermeister Cornelius Fütterer. Das diesjährige prächtige Exemplar spendierte die Familie von Gerhard Pfeifenbrink. „Ich kann nur allen Mitwirkenden herzlich danken, die für dieses tolle Bild gesorgt haben“, sagt Fütterer.

In Uder sind die Pyramide und der Baum mit großen roten Kugeln auf dem Marktplatz in der Dämmerung das Ziel von Familien. 1997 hatte Bürgermeister Gerhard Martin die Idee. Dass der erste Baum für 80 D-Mark gekauft wurde, weiß er noch gut. Dann aber brachten sich die Uderaner selbst ins Spiel und stellen die Bäume aus ihrem Besitz.

Ein Ossenrittermit Architekt-Qualitäten

„Wir haben sogar schon einen für 2021“, sagt Martin. Die Pyramide nebenan hat Josef Trümper, liebvoll von den Einheimischen Seppel genannt, gefertigt. Freuen durfte sich der kreative Herr daher schon über die Auszeichnung „Ossenritter des Jahres“. Vor dem eigenen Haus hatte der Uderaner eine kleine Pyramide platziert, die dem Ortschef so gut gefiel, dass er um einen großen Zwillingsbruder bat. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Heute lässt der Hingucker die Herzen der Kinder höher schlagen. Und die können sogar per Schalter dafür sorgen, dass sich die Pyramide dreht und noch ein bisschen mehr leuchtet.

Zwei Nikolausfiguren ziehen in Helmsdorf auf dem Anger die Blicke auf sich. Passend zum Bild haben einige Anwohner ihre Häuser dekoriert. Foto: Eckhard Jüngel

In Dingelstädt sorgt Alice Zoyke, Mitarbeiterin der Stadt und gelernte Floristin, dafür, dass der Brunnen gegenüber vom Rathaus im Advent in der Geschwister-Scholl-Straße gut zur Geltung kommt. Denn dort sorgen Lichterketten mit Sternen und Co, die der Bauhof angebracht hat, für eine heimelige Atmosphäre.

Ein Blickfang in Herrode bei Großbartloff ist derweil ein großer Schwibbogen, den Julia König und Bruder Elmar seit 2018 vor ihrem Gehöft direkt an der Straße aufbauen. Mit 1,80 Meter Höhe und 2,74 Meter Breite dürfte er wohl der größte im Landkreis sein. Zunächst stand ein kleiner Bogen im Fenster, doch Julia und Elmar König sagten sich: „Das geht auch größer.“ Das Motiv fanden die Eichsfelder im Internet. Per Edding wurde das Motiv auf drei Millimeter starkes Stahlblech aufgetragen, mit einem Plasmaschneider ausgeschnitten, danach das Blech verzinkt und lackiert. Für die Lichtstimmung sorgt eine LED-Beleuchtung. Dank einer Spende der Firma Forstdienstleistungen Richter steht in Hohengandern ein besonders großer Weihnachtsbaum. Mit einem Autokran wurde das zwölf Meter hohe Prachtstück auf dem Dorfanger aufgestellt und geschmückt.

Per Knopfdruck dreht sich Weihnachtspyramide in Uder und spielt dazu weihnachtliche Musik. Foto: Eckhard Jüngel

Gemeinde und Feuerwehr danken auch der Firma Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft Heiligenstadt für die Organisation des Großraumtransports.

Haben auch Sie draußen weihnachtlich geschmückt und möchten das mit anderen teilen, dann senden Sie ein Foto im JPG-Format mit einer Größe von mindestens einem MB an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de. Schön wären ein paar Textzeilen, und vergessen Sie Ihren Kontakt nicht.