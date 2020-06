Unwetterschäden beseitigt

Eine böse Überraschung erlebte der Leinefelder Platzwart Jürgen Bänder (rechts) nach dem Unwetter am Wochenende. Der Kork, der als Füllmaterial auf dem Leinefelder Kunstrasenplatz aufgebracht ist, wurde von den Wassermassen teils neben den Platz sowie auf die angrenzenden Gehwege gespült. Am Dienstag konnte Bänder gemeinsam mit Markus Schulze, ebenfalls Mitarbeiter der Sport und Freizeit Leinefelde-Worbis GmbH, die die Sportstätten betreibt, die Schäden beseitigen, so dass die Kunstrasen-Anlage am Dienstagnachmittag wieder für den noch eingeschränkten Trainingsbetrieb freigegeben werden konnte.