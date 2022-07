Urania Eichsfeld öffnet Türen zu Baufirma

Eichsfeld. Bildungsgesellschaft lädt nach Dingelstädt ein.

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld organisiert im Rahmen der Reihe „Urania öffnet Türen“ einen Besuch bei der Baufirma Krieger und Schramm in Dingelstädt. Die Firma hat inzwischen Niederlassungen in Kassel, Frankfurt/Main, München und Berlin. Das Unternehmen ist mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt in diesem Jahr mit dem Preis „Deutscher Baupreis 2022“. Am Donnerstag, 14. Juli, haben um 15 Uhr alle Interessierten die Möglichkeit, die Firmenzentrale zu besuchen und kennenzulernen. Treffpunkt ist in der Heiligenstädter Straße – Ecke Von-Hagen-Straße. Eine Voranmeldung bei der Urania ist erforderlich.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de.