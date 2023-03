Urania Eichsfeld plant einen Kurs für alle Familienforscher

Leinefelde. Verein in Leinefelde stellt ein vielversprechendes Programm vor. Auch Senioren sind zum Einführungskurs herzlich willkommen.

Viele Eichsfelder beschäftigen sich mit der Ahnenchronik und möchten ihre Ergebnisse in Form eines Stammbaumes auf das Papier bringen. Dafür gibt es Vorlagen. Der Nachteil besteht aber darin, dass es diesen Stammbaum oder die Ahnentafel dann nur einmal gibt. Wesentlich günstiger ist es, die Rechercheergebnisse in ein Ahnenprogramm einzugeben. Dann sind eventuelle Fehler oder neuere Ergebnisse leicht zu korrigieren oder nachzutragen. Die Daten können vielfältig sortiert und gefiltert werden. Dies ist in Blick auf die Vorfahren und auf die Nachkommen möglich. Der Ausdruck des Stammbaumes kann in verschiedenen Formen und immer wieder erfolgen. Die Daten können auch an Verwandte weitergegeben werden.

Die Urania-Bildungsgesellschaft bietet einen Einführungskurs in der Arbeit mit dem Programm „Ahnenchronik“ am Sonnabend, 18. März, von 9 bis 12.15 Uhr an. Der Kurs ist auch für Senioren geeignet. Grundkenntnisse in der Arbeit mit dem PC sind erforderlich. Der Kurs findet in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 bis 11, Eingang 1 (200 Meter hinter dem Geschäft Jysk), statt.

Anmeldung unter Tel.: 03605 / 546151 oder: urania@urania-eichsfeld.de