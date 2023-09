Urologie im Eichsfeld-Klinikum arbeitet mit neuester Technik und ist jetzt Kompetenzzentrum

Heiligenstadt. Das „Kompetenzzentrum Gutartige Prostatavergrößerung“ in Reifenstein erhält seine Zertifizierung. Der Chefarzt und sein Team zeigen sich erfreut.

Nicht selten bekommen Männer ab einem gewissen Alter Probleme mit der Prostata. Im Eichsfeld-Klinikum am zugehörigen Standort Reifenstein ist man in der Klinik für Urologie und Kinderurologie seit Jahrzehnten in hohem Maß spezialisiert und verfügt über besondere Kompetenzen zur Diagnose und Therapie verschiedener urologischer Leiden, erklärt Klinikumssprecherin Claudia Reich.

Ein Schwerpunkt der Klinik sei hierbei die Behandlung von gutartigen Prostatavergrößerungen, einer Erkrankung, die zahlreiche Männer im Alter jenseits der 50 betrifft. Bei Männern über 70 Jahren haben fast zwei Drittel damit zu kämpfen, so Reich. Eigens aus diesem Anlass habe man nun im Eichsfeld-Klinikum ein „Kompetenzzentrum Gutartige Prostatavergrößerung“ etabliert und aufwendig zertifizieren lassen. „Damit ist man in Deutschland Vorreiter und das erste und bisher einzige Kompetenzzentrum, welches das Know-How rund um die Diagnose und Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung bündelt“, erklärt Claudia Reich.

350 operative Eingriffe pro Jahr

Der Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, Aktham Al-Ani, und sein Team zeigen sich stolz und erfreut, die hohen Anforderungen zur Etablierung des Kompetenzzentrums zu erfüllen. „Jährlich führen wir ungefähr 350 operative Eingriffe bei Patienten mit der Diagnose gutartige Prostatavergrößerung durch. In Reifenstein stehen dafür ein seit langen Jahren erfahrenes Team und modernste Medizintechnik zu Verfügung und wir arbeiten nach speziellen anerkannten Leitlinien“, so der Chefarzt.

Über viele Jahre hinweg habe man sich einen guten Ruf erarbeitet, führt Reich weiter aus. „Die Patienten kommen aus ganz Deutschland in die Klinik für Urologie nach Reifenstein. Für die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung bietet man im Eichsfeld-Klinikum das gesamte Spektrum der Behandlungsmethoden. Diese reichen von Laser-Enukleation bis zur besonders schonenden Wasserstrahl-Operation mit Roboter, dem so genannten Aquabeam“, berichtet die Kliniksprecherin.

Sehr genau werde entsprechend der Diagnose sowie der Konstitution des Patienten abgewogen, welche Methode im jeweiligen Fall zum Einsatz kommt. „Auch dies wurde bei der Zertifizierung, ebenso wie ein kontinuierliches Qualitätsmonitoring vor, während und bis zu drei Jahren nach den operativen Eingriffen und eine enge Kooperation mit niedergelassenen Kollegen berücksichtigt“, sagt Claudia Reich abschließend.