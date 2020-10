Vandalen sind in Leinefelde unterwegs

Im Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis kommt es vermehrt zu Vandalismusschäden. Im Juli beschäftigte des Leinefelder Ordnungsamt eine ölhaltigen und gesundheitsschädigenden Farbe. Es liege nahe, dass jemand die Farbe vorsätzlich im Stadtteich entsorgt und damit einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht hat, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Aufmerksame Bürger entdeckten am 14. Juli eine ungewöhnliche Verfärbung auf der Wasseroberfläche des Leinefelder Stadtteichs.

„In den warmen Sommermonaten ist eine starke Vermehrung von Algen und eine damit einhergehende Verfärbung des Wassers in vielen Fällen normal. Diesmal jedoch wirkte die Farbe der Wasseroberfläche nicht normal”, erklärt Ordnungsamtschef Günther Fiedler. Eine hinzugezogene Fachfirma saugte die Wasseroberfläche ab und entsorgte das verunreinigte Wasser. Eine Laboranalyse sollte Klarheit über den unbekannten Stoff im Wasser geben. Noch bevor das Ergebnis vorlag, mussten Feuerwehr und Ordnungsamt am 28. Juli ein weiteres Mal zum Stadtteich ausrücken. Wieder waren eigenartige Verfärbungen der Wasseroberfläche zu beobachten. Abermals musste die Wasseroberfläche mit aufwendiger Technik gereinigt werden. Im Labor wurden in den Wasserproben Rückstände einer ölhaltigen und gesundheitsschädigenden Farbe festgestellt. Für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung der Täter führen, ist nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Mehrere tausend Euro Schaden verursachten Unbekannte ebenfalls in Leinefelde. Einen vor dem Rathaus Wasserturm abgestellten Audi Q 5 des Bauamtes zerkratzten die Täter Anfang August an gleich mehreren Stellen. Außerdem entfernten sie eine Magnettafel mit dem Wappen der Stadt, welche später an einem anderen städtischen Fahrzeug vor der Obereichsfeldhalle wiedergefunden wurde. Hier schlugen die Reparaturkosten mit rund 2000 Euro zu Buche.

Aus seiner Verankerung gerissen wurde auch ein massiver Mülleimer in der Bahnhofstraße. Den setzten Bauhof-Mitarbeiter schnell wieder ins Fundament. Kosten: 200 Euro. Möglicherweise durch ein ausparkendes Fahrzeug ramponiert wurde ein Stromkasten am Zentralen Platz.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon: 03606/6510.