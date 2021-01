In Faulungen sind Obstbäume abgeschnitten worden. Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalls.

Vandalismus an Obstbäumen

Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Faulungen im Südeichsfeld 15 Zwetschgen- und Pflaumenbäume abgeschnitten. Das wurde am Samstagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich jedoch in den Zeitraum vor dem Jahreswechsel.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Die nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der

Telefonnummer 03601 / 4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.