Die Polizei sucht nach Zeugen zum Vandalismus an mehreren Fahrzeugen in Heiligenstadt. (Symbolbild)

Vandalismus an parkenden Autos in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Zerstochene Reifen, abgebrochene Spiegel und Schäden am Lack: Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge in Heiligenstadt stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag an insgesamt fünf Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Pkws waren laut Polizei in der Straße „Auf der Rinne“ in Heiligenstadt abgeparkt.

Gegen 6 Uhr am Freitagmorgen habe eine 51-Jährige festgestellt, dass an ihrem Peugeot beide Außenspiegel abgebrochen wurden. An vier weiteren Pkw stellten die Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme teils erhebliche Schäden fest, die nicht auf Unfallgeschehen zurückzuführen sind. So wurden unter anderem Reifen zerstochen und Lackierungen von Fahrzeugen beschädigt. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter Telefon: 03606 / 6510 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.