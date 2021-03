Vater und Sohn traktieren sich mit Stühlen und müssen ins Krankenhaus

Auf Stühle lässt man sich gewöhnlich nieder, manchmal werden Sie jedoch auch zweckentfremdet eingesetzt, heißt es von der Eichsfelder Polizei. So kam es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 39-Jährigem und seinem ebenfalls alkoholisierten 61-jährigen Vater in der elterlichen Wohnung in Arenshausen. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden, konnten jedoch danach wieder entlassen werden. Der Sohn darf für zehn Tage die Wohnung nicht aufsuchen. Er wurde vorübergehend in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht.

Mülltonnen brennen

In der Nacht zum Samstag zündete ein Unbekannter am "Musikerviertels" in in Leinefelde innerhalb kurzer Zeit mehrere Mülltonnen, vor allem Papiertonnen an.

Zwei Betrügereien

Gleich zwei Mal wurde Anzeige wegen Betruges am Wochenende erstattet, weil Unbekannte über bzw. mit der E-Mail-Adresse der Geschädigten Bestellungen tätigten, die Ware sich liefern ließen und den Geschädigten die Rechnung per E-Mail zugestellt wurde.

