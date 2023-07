Verärgerter Anwohner in einem Eichsfelddorf wirft nach Klingelstreich mit Glasflaschen auf Jugendliche

Jugendliche zogen in Uder durch das Dorf und klingelten an den Häusern. (Symbolfoto)

Uder. Für viel Aufregung sorgten am Mittwochabend Jugendliche in Uder. Sie klingelten an den Häusern, was einen Anwohner sehr erzürnte.

Ein Streich, der auch Klingelputzen genannt wird, hat in Uder ziemlich viel Aufregung und Ärger eingebracht. Wie die Polizei genauer informierte, waren mehrere Jugendliche am Mittwochabend durch den Ort gezogen. Sie waren laut und hatten außerdem Spaß an diesen Klingelstreichen. Das wurde einem Anwohner offenbar zu viel. Er attackierte die jungen Leute, indem er Glasflaschen nach ihnen warf. Glücklicherweise verfehlten die ihre Ziele. Gegen den Anwohner wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Eltern der Jugendlichen mussten ihre Sprösslinge am Einsatzort abholen.