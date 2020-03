Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verbandstag der Feuerwehren im Eichsfeld verschoben

Aufgrund der aktuellen Lage hat Helmut Möller als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes in Absprache mit dem Vorstand und zusammen mit dem Ortsbrandmeister von Berlingerode entschieden, die 26. Verbandsversammlung nicht wie geplant am Freitag, 15. Mai, durchzuführen, sondern sie auf einen späteren Termin im Jahr zu verlegen. „Auch müssen wir den Florianstag mit dem Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen vom 8. Mai in Silberhausen ebenfalls auf einen späteren Termin verlegen.“ Dies geschehe einmal aus Fürsorge für die Teilnehmer und andererseits, um nicht bei einem möglichen Verdachtsfall die Handlungsfähigkeit der Feuerwehren und Einsatzkräfte zu gefährden, so Helmut Möller.