Verbund Zeitgeschichte diskutiert in Teistungen über 1989

Erstmals veranstaltet am Donnerstag, 28. November, ab 19.30 Uhr der Verbund „Zeitgeschichte im Zentrum“ (ZiZ) eine Veranstaltung, und zwar im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen. Der Verbund, ein Zusammenschluss des Grenzlandmuseums, der KZ-Gedenkstätten Mittelbau-Dora und Moringen und des Museums Friedland, will durch gemeinsame Aktivitäten auf zeithistorische Themen in der Region aufmerksam machen und für die Zusammenhänge zwischen den historischen Orten sensibilisieren. Am 28. November diskutieren Vertreter aus allen vier Institutionen am Beispiel ihrer Häuser über das Jahr 1989 und seine Folgen für die Erinnerungskultur zwischen Harz und Leine. Das Publikum ist zum Mitdiskutieren eingeladen. Moderiert wird der Abend von der Göttinger Kulturjournalistin Tina Fibiger. Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem der neue Flyer des Verbunds präsentiert. Der Eintritt ist frei. Gemäß Veranstaltungsgesetz § 6 Abs. 1 sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Versammlung ausgeschlossen. bac