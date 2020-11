Für Erwachsene ist das Training in Vereinen und auch der reguläre Spielbetrieb seit Anfang November untersagt. Mit einer neuen Verfügung, die am späten Dienstagnachmittag per Amtsblatt Rechtsgültigkeit erlangte, dürfen ab sofort auch Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre nicht mehr in ihren Vereinen trainieren.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog Damit weicht der Landkreis von der neuen Thüringer Eindämmungsverordnung ab, die Letzeres bislang seit Montag wieder erlaubt hatte. Das alles sei nach gründlicher Abwägung aller Argumente im Krisenstab des Landkreises entschieden worden, heißt es aus dem Landratsamt. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 30. November. Grund für die Einschränkungen sind die weiterhin hohen Fallzahlen Grund für diese nochmals einschränkenden Maßnahmen, den organisierten Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche zu untersagen, seien die weiterhin hohen Fallzahlen im Landkreis, hieß es aus dem Krisenstab. Denn das Gesundheitsamt musste weitere fünf Neuinfektionen innerhalb der 24 Stunden vom Montag zu Dienstag bilanzieren. 14 Menschen werden nach wie vor stationär wegen einer Corona-Infektion behandelt, bei einem Patienten gebe es einen schweren Verlauf. 16 Menschen gelten wieder als genesen, sodass die Zahl der infizierten Personen nun 197 beträgt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steht nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes für den Landkreis bei 160 pro 100.000 Einwohner. Besonders betroffen sind immer noch Heiligenstadt mit 45 Fällen, Leinefelde mit 10, Großbartloff mit 14, Geisleden mit 8, Berlingerode mit 6, Rengelrode mit 7, Siemerode mit 9, Büttstedt mit 6, Gernrode mit 6, Teistungen mit 5 und Uder mit 5 Fällen. Die anderen erkrankten Personen verteilen sich über den Kreis. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich laut Gesundheitsamt 587 Einwohner des Landkreises Eichsfeld mit dem Covid-19-Virus infiziert. 375 gelten insgesamt wieder als genesen, 15 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.