Kirchsanierung in Wilbich: St. Maria-Magdalena erhält eine Verjüngungskur

Weit sichtbar ist das Baugerüst am Turm der Kirche St. Maria-Magdalena. Handwerker sind damit beschäftigt die alten Schieferschindeln zu entfernen und durch neue zu ersetzten. Nötig ist dies alles geworden, da vor allem durch die Stürme der vergangenen Jahre das Dach vor allem auf der Nordseite der Kirche beschädigt wurden, erzählt Bürgermeister Bernd Schuchhardt (CDU) der auch Mitglied im Kirchenvorstand ist.

„Es sind viele Biberschwänze runtergefallen. Beim Sturm Kyrill hat es Teile des Dachs abgedeckt und wir mussten einen Wasserschaden beheben“, erinnert sich Schuchhardt. Die Beseitigung der Schäden kostete im Jahr 2007 rund 20.000 Euro, kann sich der Ortschef erinnern. Um die Beschädigungen genau zu dokumentieren und auch um zu sehen, wie hoch der Schaden ist, wurde extra mit einer Drohne das Gotteshaus überflogen.

Kirchenuhr und Wetterfahne beim Restaurator

Zunächst werde jetzt erst der Turm auf Vordermann gebracht, im Laufe des Jahres wird dann das komplette Dach der Kirche neu gedeckt. „Die Biberschwänze sind schon über 110 Jahre alt“, sagt Schuchhardt. Die Arbeiten am Turm laufen nun schon ein paar Wochen. Man habe nach und nach festgestellt, als die Schieferschindeln abgenommen wurden, dass der Schaden größer als gedacht ist. „Auch die Unterkonstruktion ist stark in Mitleidenschaft gezogen, muss teilweise ausgetauscht werden“, erklärt Bernd Schuchhardt. Hochprofessionell würden die Arbeiten ablaufen. „Ein Holzsachverständiger hat alles begutachtet und genau festgelegt welche Holzteile ausgetauscht werden müssen.“

Aber nicht nur die Verkleidung des Turms und das Dach der Kirche werden einer radikalen Verjüngungskur unterzogen. Auch die Turmbekrönung und die Turmuhr werden restauriert. Das Ziffernblatt und die Zeiger befinden sich, wie auch die Wetterfahne bereits bei einem Restaurator. Mitte dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, dann erstrahlt die St.-Maria-Magdalena-Kirche in neuem Glanz.

Gemeinde richtet Raum für die Handwerker ein

Denn bereits vor zehn Jahren hat man laut Bernd Schuchhardt den Kircheninnenraum saniert. Dafür wurde damals das Pfarrhaus verkauft, da es nicht mehr genutzt wurde. Schuchhardt ist froh, dass im Kirchenvorstand so gut zusammengearbeitet wird. Die Wilbicher Gemeinde gehört zur Pfarrei St. Alban Effelder und bei solch großen Gemeinden müsse man alles im Blick haben. „Es ist schön, dass auch die Mitglieder im Kirchenvorstand aus den anderen Gemeinden das Projekt mittragen“, sagt Bernd Schuchhardt, der fast täglich bei den Arbeiten an der Kirche in Wilbich vor Ort ist.

„Es gibt immer etwas zu klären. Ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Ein Ansprechpartner vor Ort für die Handwerker ist immens wichtig.“ So hat die Gemeinde im Dorfgemeinschaftshaus, welches direkt neben dem Gotteshaus steht, einen kleinen Raum für die Handwerker eingerichtet. „Dort können sie sich bei dem kalten Wetter auch mal aufwärmen und die Pausen im Warmen verbringen“, so Schuchhardt.

Der Turm der in den Jahren 1912/13 erbauten Kirche wurde 1987 schon einmal restauriert. „Aber wie es eben zu der Zeit war, man konnte nur das Material verbauen, was da war“, unterstreicht Schuchhardt noch einmal die Wichtigkeit der jetzigen Arbeiten am Turm und Kirchendach.