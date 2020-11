Verkehrsanbindung zum Eichsfeld-Klinikum sollte überprüft werden

Mit dem Thema Eichsfeld-Klinikum und den geplanten millionenschweren Investitionen an den drei Standorten in Heiligenstadt, Reifenstein und Worbis haben sich die Liberalen in ihrer jüngsten erweiterten Kreisvorstandssitzung beschäftigt. Insgesamt, so berichtete Matthias Bollwahn, stellvertretender FDP-Kreisvorsitzender und Kreistagsmitglied, sei man froh, dass man nach den Entscheidungen im Kreistag sowie von den beiden Stiftungen nun nach vorn schauen könne. Das sei nicht nur wichtig für die Planungen, sondern insbesondere auch für die Patienten und Mitarbeiter. „Das Image des Klinikums muss weiter ins Positive gebracht werden, denn sowohl die Ärzte als auch die anderen Angestellten machen einen guten Job“, sagt Matthias Bollwahn.

Roland Krügel habe in der Vorstandssitzung außerdem die Verkehrsanbindung thematisiert. Die Liberalen finden, dass die des Hauses Reifenstein geprüft und verbessert werden müsste, damit sie den künftigen Anforderungen gerecht wird. „Hier sind die Fachleute gefragt, sich mit Möglichkeiten zu beschäftigten“, so Bollwahn. Denn wichtig sei es, dass vorgegebene Zeiten eingehalten würden.