Verkehrsprojekt auf Heiligenstädter Petristraße wird verlängert

Die Verkehrszählung bei Tempo 30 auf der Heiligenstädter Petristraße soll in die Verlängerung gehen, hieß es Dienstagabend im Stadtrat der Kreisstadt.

Heiligenstadt. Auf Heiligenstadts Hauptschlagader gibt es seit Monaten Tempo 30 im Rahmen eines Forschungsprojektes des Bundesverkehrsministeriums. Das wird nun um einige Monate ausgeweitet.

Das Bundesforschungsprojekt zum Verkehr auf der Petristraße in Heiligenstadt wird verlängert. Das teilte Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) am Dienstagabend im Stadtrat mit. Eigentlich sollte im April die Auswertung der Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 beginnen, das werde in den Sommer verschoben. Allerdings habe er den persönlichen Eindruck, dass sich die Verkehrsbelastung schon reduziert habe.