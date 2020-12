Ganztägige Ausgangssperre und verschärfte Kontaktbeschränkungen im Eichsfeld

Eichsfeld. Neue Allgemeinverfügung tritt am 28. Dezember um 0 Uhr in Kraft. Gesundheitsamt appelliert an die Bevölkerung die Kontakte weiter zu minimieren.

Auch wenn an den Weihnachtfeiertagen keine Testungen auf eine Infektion mit dem Corona-Virus erfolgten, wurden insgesamt 88 Neuinfektionen durch das Gesundheitsamt festgestellt. Da 125 Personen inzwischen genesen sind, ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis auf 366 gesunken. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Vor dem Hintergrund, dass an den Weihnachtstagen keine Covid19-Tests erfolgten, ist davon auszugehen, dass sich die Lage in den kommenden Tagen nicht wesentlich entspannen wird. Bereits am Heiligabend hat sich der Krisenstab angesichts der drastisch ansteigenden Fallzahlen über weitere erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ausgetauscht und eine Allgemeinverfügung zur Ausweitung einer Ausgangsbeschränkung im Landkreis Eichsfeld entworfen“, heißt es am Sonntag aus dem Landratsamt.

Das Arbeitspapier sorgte bereits am ersten Weihnachtsfeiertag für Verwirrung in den sozialen Medien, da dieses dort bereits geteilt wurde, obwohl die Allgemeinverfügung noch nicht in Kraft gesetzt war. Wild wurde in den Kommentaren spekuliert. In einer Telefonkonferenz am Sonntag habe sich der Krisenstab des Landkreises Eichsfeld nun einstimmig dafür ausgesprochen, die Ausgangsbeschränkung auch am Tage mit Wirkung vom 28. Dezember, 0 Uhr, bis zum 10. Januar 2021 zu verfügen. In der Verfügung heißt es: „Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist über die Regelungen des § 3 der 3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO hinaus nur mit Angehörigen des eigenen Haushaltes und in der Zeit von 5 Uhr bis 22 Uhr nur bei Vorliegen triftiger Gründe zulässig.“

Die Ausübung beruflicher Tätigkeit, die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen, Wahrnehmung von Terminen bei Angehörigen therapeutischer Berufe sowie Heil- und Gesundheitsfachberufen, Versorgungsgänge zur Beschaffung von Gegenständen des täglichen Bedarfs und die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen, Teilnahme an Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen, Sport und Bewegung an der frischen Luft entsprechend der Regelungen des Landes Thüringen, der Besuch der Schule und von Einrichtungen der Kindestagesbetreuung, Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen der berufsbezogenen, schulischen und akademischen Aus- und Fortbildung sowie von Kirchen und anderen Orten der Religionsausübung werden als triftige Gründe aufgeführt.

Der Krisenstab werde die Entwicklung der Neuinfektionen in den kommenden Tagen beobachten, um bei einem rückläufigen Infektionsgeschehen mit Milderung der nun angeordneten Maßnahmen zu reagieren. Die Allgemeinverfügung zur Ausweitung der Ausgangsbeschränkung wird im Amtsblatt Nr. 73 vom 28. Dezember bekannt gemacht. Dieses ist im ganzen Wortlaut auf der Homepage des Landkreises Eichsfeld unter www.kreis-eic.de zu finden.

Die angespannte Lage im Landkreis Eichsfeld erfordere aber nicht nur konsequente Entscheidungen des Krisenstabs, sondern auch das Verständnis und das Mittun aller Bürgerinnen und Bürger, heißt es aus der Behörde. „Deshalb weisen die Ärzte des Gesundheitsamtes mit Vehemenz darauf hin, dass nicht nur Besuche im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis auf das absolut nötige Minimum zu beschränken sind, sondern auch an den Arbeitsstätten, insbesondere bei gemeinsamen Pausentreffen, in jedem Fall die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten sind.“

Zwei weitere Eichsfelder verstorben