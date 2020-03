Leinefelde-Worbis. Die Mitarbeiter der Rathäuser in Leinefelde und Worbis sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Verwaltung von Leinefelde-Worbis schließt Türen

Die gesamte Verwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis bleibt wegen der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen. Dies entschieden laut Stadtsprecher René Weißbach die Verantwortlichen auf einem kurzfristig anberaumten Treffen im Worbiser Rathaus.

Von der Schließung betroffen sind die Bürgerbüros und Bibliotheken sowie die Rathäuser in Leinefelde und Worbis. Auf behördliche Anordnung sind ebenfalls alle Einrichtungen der Sport- und Freizeit Leinefelde-Worbis GmbH – darunter zählen das Leinebad, die Wipperwelle, der Leinesportpark, die Turnhalle Beuren und das Ohmbergstadion – ab sofort geschlossen.

Auch die öffentliche Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser im Stadtgebiet ist ab sofort nicht mehr möglich, heißt es weiter in der Mitteilung aus der Leinefelder Verwaltung. Weiterhin sind alle geplanten Veranstaltungen in der Leinefelder Obereichsfeldhalle bis Ende April abgesagt, so Weißbach. Die Sitzung des Stadtrates am 30. März finde statt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Erreichbarkeit der Leinefelder Verwaltung

Bürgerbüro Leinefelde: Telefonnummer 03605/2000 – erreichbar Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen; E-Mail: buergerbuero@leinefelde-worbis.de

Bürgerbüro Worbis: Telefonnummer 03605/2000 – erreichbar Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen; E-Mail: buergerbuero@leinefelde-worbis.de

Standesamt Worbis „Haus Rentamt“: Telefon 03605/2000 – erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr – alle Anliegen müssen hier vorab telefonisch angemeldet werden; Hochzeiten die bereits angemeldet sind, werden mit einer Höchstzahl von zehn Gästen (inklusive Brautpaar) durchgeführt

Bauhof: Telefonnummer 03605/2000; E-Mail: bauhof@leinefelde-worbis.de – Der Bauhof ist täglich von 5.30 bis 21 Uhr mit Hilfe von Schichtdiensten im Einsatz.

Ordnungsamt: Telefonnummer 03605/2000; E-Mail: ordnungsamt@leinefelde-worbis.de