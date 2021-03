Veterinäramt Eichsfeld rät vom Kauf derzeit ab

Eichsfeld. Geflügelpestfall bei Weimar zieht inzwischen Kreise

Die Feststellung von Geflügelpest in einem Bestand im Weimarer Land nimmt das Eichsfelder Veterinäramt zum Anlass für eine Warnung beziehungsweise dringende Ratschläge für Geflügelhalter im Landkreis Eichsfeld. Der Geflügelhalter im Weimarer Land habe Tiere aus Nordrhein-Westfalen bezogen und sei selbst als Geflügelhändler tätig. „Eine weitere Verschleppung über diesen Weg ist leider erfolgt und wird zur Zeit bei Kunden des Händlers nachverfolgt“, heißt es vom Veterinäramt Eichsfeld in einer Mitteilung.

Hinweise auf Kontakte von dort in den Landkreis Eichsfeld gebe es zwar zur Zeit noch nicht, das Veterinäramt rät dennoch allen Geflügelhaltern, im Moment keine Tiere zuzukaufen. „Neben dem Schutz vor möglicher Einschleppung kann damit auch Tierschutz-Problemen vorgebeugt werden, wenn eine Aufstallungspflicht angeordnet werden muss“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei Feststellung von Krankheitsanzeichen oder plötzlichen Todesfällen bittet das Veterinäramt um sofortige Mitteilung unter der Telefonnummer 03606/6503901 oder per E-Mail an veterinaeramt@kreis-eic.de.