Viele Gäste und närrisches Treiben an einem Eichsfelder Gymnasium

Heiligenstadt. An einem Eichsfelder Gymnasium ist der November nicht trist und grau. Hier ist jede Menge los.

Der November ist nicht nur trist und grau, sondern im Lingemann-Gymnasium der Monat der Vorentscheidungen, aber auch der nachdenklichen und lustigen Höhepunkte.

Los ging es mit den Schnuppertagen, die sich wegen der großen Beteiligung zu zwei Schnupperwochen ausgedehnt haben, berichtet der Lehrer Siegfried Arand, der an der Schule unterrichtet. Das Interesse der Grundschulen sei riesig gewesen. Ob aus Siemerode und Berlingerode bis Geismar und Pfaffschwende oder Rustenfelde bis Wingerode – aus allen Himmelsrichtungen und den Heiligenstädter Stadtschulen seien Kinder gekommen, um den Alltag am Gymnasium kennenzulernen.

„Eingebettet in diese Wochen war nicht nur der sehr gut besuchte Informationsabend im Haus mit mehr als 150 interessierten Eltern zu Bildungswegen nach Klasse vier, zehn und dem Abitur“, so Arand.

Austausch unter Lehrernfür harmonischen Übergang

Abgerundet wurde beides durch das wieder stattgefundene Grundschullehrertreffen mit den in Klasse fünf und sechs unterrichtenden Kollegen des Lingemann-Gymnasiums. Dieser Austausch sei äußerst wichtig, um den neuen Fünftklässlern einen harmonischen Übertritt zu ermöglichen. Geschaut wurde zudem über den Tellerrand. Auf Initiative der Fachschaft Religion/Ehtik wurden die Fünft- und Sechstklässler motiviert, im Rahmen der Sammelaktion des Round-Table Heiligenstadt Weihnachtspäckchen für bedürftige Familien in Südosteuropa und der Ukraine zu packen.

Und es ging außerdem um Traditionen, so Siegfried Arand. Am 13. November um 11.11 Uhr gab es nämlich einen stimmungsvollen Karnevalsauftakt am Lingemann-Gymnasium. In gewohnter Weise hatten die Elfer das Zepter übernommen und begeisterten mit einem Tanz, der sich zum Flash-Mob entwickelte.