Viele Glückwünsche und ein Kirschbaum

Die Evangelische Pfadfinderschaft Royal - Rangers Heiligenstadt feierte am Samstag in Steinheuterode ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung. Viele Gäste waren in das Dorfgemeinschaftshaus gekommen, darunter der Bundesleiter der Royal Rangers, Peter Lohmann aus Stuttgart, der Regionalleiter Thüringen, Mariusz Bak, und Pastor Reinhard Weis, der der Christengemeinde Elim Heiligenstadt vorsteht. Die Freikirche „Christengemeinde Elim“ ist der Träger des Stammes 117, der Royal Rangers.

Die noch amtierende Stammesleiterin Maria Münch begrüßte die Gäste und freute sich, dass vier Teams des Stammes 117 ein Programm vorbereitet hatten, das in einen Gottesdienst eingebunden war. Zu Beginn sangen die Pfadfinder ihre Hymne „Gemeinsam gehen wir durchs Leben“ bevor das Tigerteam die Rangerfahne, das Symbol des Stammes, hisste. Die Mädchen des Wolfsteams erfreuten die Gäste dann mit ihrem Teamsong, bevor die „Rotmilane“ ein Perkussionsstück aufführten. Dabei trommelten die neun Jungen mit pfadfinderhandwerklichen Gegenständen und Werkzeugen, wie Sägen, Hämmern und Kochtöpfen. Das Mädchenteam „Wildkatzen“ tanzte zum Lied „Ein Herrlicher Tag“ und setzte den Schlusspunkt im Gottesdienst.

Zwiegespräch an der Krippe

Die Festpredigt hielt der Bundesleiter der Royal Rangers, Peter Lehmann. Er erzählte von einem Zwiegespräch, das ein kleiner Junge vor der Krippe mit dem Jesuskind hält. Der Junge sah sich mitten in Bethlehem zwischen Maria, Josef, den Hirten, Ochsen und Eseln. Vor der Krippe blieb der Kleine stehen und war traurig, dass er nichts für das Jesuskind mitgebracht hatte. Er wollte schließlich all seine Spielsachen dem Neugeborenen schenken. Dann schaute Lehmann auf die Gäste und erzählte, dass das Kind in der Krippe nichts von dem habe entgegennehmen wollen, was der Junge verschenken wollte. „Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen“, meinte das Jesuskind. „Weihnachten darf man auch etwas verschenken. Die größten Geschenke sind nicht die irdischen Güter, das größte Geschenk ist die Liebe“, so die Lehre aus der Geschichte.

Dankeschön vom Bürgermeister

Nachdem sich Mariusz Bak mit Glückwünschen an die Jubilare gewandt hatte, spielte die Lobpreis-Band das Lied „Oh, wie kraftvoll der Name Jesu ist“, in dem es heißt: „Der Name, der nicht besiegbar ist, ist der Name Jesu“. Die stark kirchlich geprägte Pfadfinderschaft Royal Rangers, die fest in der Christengemeinde Elim verankert ist, stehe für Ehrlichkeit, Treue und Zusammenhalt, sagte Maria Münch, bevor sie Glückwünsche und Geschenke zum Jubiläum entgegennehmen konnte. So hatten die Pfadfinder der Stämme aus Mühlhausen und Bad Langensalza einen kleinen Kirschbaum mitgebracht, der genau wie die jungen Pfadfinder einmal Wurzeln schlagen und groß werden solle.

Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich der Bürgermeister der Stadt Heiligenstadt, Thomas Spielmann, noch bei den Pfadfindern und sprach von „Halt und Orientierung“, die Pfadfinder weitergäben. Schließlich gab Maria Münch nach 15 Jahren als Stammesleiterin den Staffelstab an Kathrin Hartleb weiter. Tief gerührt überreichte Münch in einem symbolischen Akt ihren Pfadfinderhut an ihre „beste Freundin“, wie sie sagte. Pastor Reinhard Weis sprach zum Abschluss das Segensgebet.