Viele Informationen zu Fotovoltaik und Heizungen beim Umwelttag im Eichsfeld

Gernrode. Eichsfeldwerke und Verbraucherzentrale beraten in Gernrode beim Umwelttag neben zahlreichen weiteren Aktionen. Shuttleservice zur Fotovoltaik-Anlage in Breitenworbis.

Am zweiten Umwelttag am Sonntag, 24. September, in Gernrode beteiligen sich unter anderem die Eichsfeldwerke (EW). Ein Schwerpunktthema: Solarenergie. Besucher können die 2,7 Hektar große Fotovoltaik-Freiflächenanlage in Breitenworbis besichtigen und sich über die Gewinnung von Sonnenenergie informieren.

Zur Anlage gibt es vom Festplatz Gernrode einen Pendelverkehr, bei dem Shuttlebusse zwischen 12 bis 15 Uhr kostenfrei genutzt werden können, so EW. Die im Dezember 2022 in Betrieb genommene Anlage produziert jährlich rund 1,5 Millionen Kilowattstunden und versorgt damit rund 600 Haushalte in der Region mit grünem Strom.

Beratungen zu Elektromobilität und über Förderungen

Zudem bietet EW Beratungen zu technischen Aspekten der Elektromobilität und informiert über Förderungen. Informationen rund um die Heizung und Thermografie werden zudem geboten.

Station in Gernrode macht auch die Verbraucherzentrale Thüringen. Das Infomobil steht von 11 bis 16 Uhr auf dem Festplatz. Die Verbraucherschützer beraten zu erneuerbaren Energien sowie Essen in Mehrweg.

Passt eine Wärmepumpe zu meinem Haus? Rechnet sich eine Fotovoltaikanlage? Diese Fragen werden zum Beispiel beantwortet. Ratsuchende erfahren ferner, ob im Heizungskeller Handlungsbedarf besteht und welche Heiztechnik für das Haus sinnvoll ist. Erklärt wird, welche Materialien sich als Mehrwegbehälter eignen, wie alltagstauglich die Produkte sind und welche Mehrwegsysteme Verbrauchern in der Gastronomie begegnen. Die Fachberaterin steht auch für Fragen rund um die Themen Lebensmittel und Ernährung zur Verfügung.