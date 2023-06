Vier Haftbefehle, zwei Strafanzeigen und Verkehrsverstöße: Die Bilanz der Polizei nach dem Reichsbürgertreffen im Eichsfeld

Leinefelde-Worbis. Nach dem Treffen der bundesweiten Reichsbürgerszene im thüringischen Eichsfeld zieht die Polizei nach ihrem Einsatz diese Bilanz:

Am zurückliegenden Wochenende fand in Leinefelde-Worbis im Landkreis Eichsfeld eine öffentliche Veranstaltung der Reichsbürgerszene statt, die unter Auflagen genehmigt worden war.

Beginnend mit der Anreise am Freitag bis hin zur Abreise am Sonntagabend wurde die Veranstaltung fortwährend durch Polizeikräfte begleitet. Im Bereich der Stadt Leinefelde-Worbis fanden dazu engmaschige Fahrzeug- und Personenkontrollen statt, die "konsequent durch Beamte der Thüringer Polizei durchgeführt wurden", hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Die Bilanz des Einsatzes

Laut Polizei wurden bis Sonntagabend etwa 200 Personen im Umfeld der Veranstaltung kontrolliert. Dabei seien unter anderem vier Haftbefehle abgearbeitet worden. Alle Betroffenen hätten jedoch durch Bargeldzahlungen Ersatzfreiheitsstrafen abwenden können und seien aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.

Insgesamt wurden zwei Strafanzeigen aufgenommen, eine wegen Urkundenfälschung und eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurden Verkehrsverstöße registriert und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

