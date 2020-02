Villa Lampe: Anlaufstelle auch für Eltern

Im Foyer wird man von Musik der Band „BlindLinks“ begrüßt. Aus dem großen Speisesaal zieht der Duft des Mittagessens am Sonntag über die Flure der Villa Lampe. Viele Gäste nutzen das Angebot der Jugendeinrichtung, zum Don-Bosco-Fest die Villa und die tägliche Arbeit der Beschäftigten kennenzulernen.

Bereits am Freitag lud die Jugendeinrichtung zu einer Silent Disco ein. Über Kopfhörer wird hier die Musik den Tanzwilligen zu Gehör gebracht. „40 Jugendliche nutzten das Angebot“, sagt Maik Herwig, Leiter der Jugendeinrichtung. Im Laufe der Jahre verschieben sich die Anforderungen, aber alle Angebote des Hauses und der Jugendclubs im ländlichen Raum bewegen sich in der Kernkompetenz der offenen Jugendarbeit verbunden mit verschiedenen Formen der Jugendsozialarbeit und der Erziehungshilfe.

Auch in der Schulsozialarbeit ist das Team der Villa Lampe aktiv. Ein wichtiges Projekt sieht Maik Herwig in den kommenden Wochen darin, die Schulsozialarbeit mit der Jugendsozialarbeit, die sich am Nachmittag abspielt, zu verknüpfen. Fast flächendeckend seien die Schulsozialarbeiter der Villa Lampe und des Landkreises Eichsfeld laut Herwig in allen Schulformen vertreten. Dies wurde aufgrund eines neuen Landesprogramms möglich.

Mit der Verknüpfung könne man Synergien nutzen. Die Schulsozialarbeiter sind in erster Linie Ansprechpartner für die Schüler, aber auch Eltern und Lehrer können sich mit Problemen an die ausgebildeten Fachkräfte wenden. Da es aber für Eltern meist schwer sei in der Schulzeit das Angebot zu nutzen, ist die Verknüpfung mit der nachmittäglichen Jugendsozialarbeit wichtig, sagt Herwig.

Dies alles ist möglich, weil die Villa Lampe als freier Träger für Kinder und Jugendliche in Heiligenstadt und im ländlichen Raum in zwei offenen Jugendhäusern, einem Stadtteiltreff und in 20 dörflichen Jugendräumen oder -clubs als Ansprechpartner vor Ort ist.