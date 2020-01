Vogelgesang aus dem Untergrund in Worbis

An der Kreuzung Lange Straße/Jägerstraße/Untertor in Worbis kann man auch jetzt im Winter, oft einen feinen Vogelgesang aus zwitschernden und trillernden Strophen hören, welcher aus dem Untergrund zu kommen scheint. Tatsächlich kommen die Laute aus der Kanalisation der Wipper. Dort, wo der Bach ans Tageslicht kommt, und noch mehrere Meter ins Halbdunkel hinein, sitzt dann ein etwa starengroßer rundlicher und kurzschwänziger Vogel. Kommt er ans Tageslicht, erkennt man die dunkelgraubraune Färbung der Oberseite, von der sich das Reinweiß von Kehle, Hals und Brust kontrastreich abhebt.

Warum die Wasseramseln in Worbis so gerne in der Kanalisation singen, lässt sich nur vermuten. Möglicherweise schätzen sie hier die Akustik, welche ihre Gesänge verstärkt. Das rauschende Wasser in ihren Lebensräumen verursacht nämlich oft solchen Lärm, dass der Gesang als alleiniges Verständigungsmittel nicht geeignet ist. Deshalb haben die Wasseramseln auch noch ein reiches Repertoire an Körperbewegungen mit Beinknicksen, was ebenfalls der Kommunikation zwischen den Vögeln dient.

Die Wasseramsel lebt an klaren, strömungs- und sauerstoffreichen Bächen und kleinen Flüssen. Solche Bedingungen findet sie in Thüringen vor allem in den Berg- und Hügelländern. Im Eichsfeld ist sie an vielen Bächen ein regelmäßig zu beobachtender Vogel. Dabei ist es ihr egal, ob die Bäche in der freien Natur oder in Ortschaften sind. Nicht nur in Worbis, sondern auch in vielen weiteren Eichsfelder Städten und Dörfern kann man Wasseramseln beobachten.

Aber klar und sauerstoffreich und nicht belastet mit Chemikalien und Nährstoffen müssen die Bäche sein. Denn nur in solchen Gewässern findet die Wasseramsel reichlich Nahrung in Form von Flohkrebsen und im Wasser lebenden Insektenlarven. Nach diesen Beutetieren taucht die Wasseramsel. Unter Wasser paddelt sie dabei mit den Füßen gegen die Strömung. Aber auch an Land oder in der Luft kann die Wasseramsel Insekten erbeuten.

Wasseramseln bauen ein kugelförmiges Nest direkt über ihrem Nahrungsgewässer. Dazu nutzen sie Wurzelüberhänge an natürlichen Ufern genauso wie Höhlungen im Mauerwerk eingefasster Bachabschnitte und Brücken. Eichsfelder Vogelfreunde haben zudem vielerorts unter Brücken für Wasseramseln geeignete Nistkästen angebracht. Die Wasseramsel gilt als Zeigerart für sehr gute Gewässerqualität.

Eichsfelder Gemeinden, welche Wasseramseln an ihren innerörtlichen Bächen beherbergen, können somit stolz auf den Zustand ihres Baches sein. Für andere Gemeinden sollte es ein Ansporn sein, ihre Gewässer so herzurichten, dass sich die Wasseramsel – als Charaktervogel des Eichsfelds – ansiedeln und wohlfühlen kann.