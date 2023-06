Volksaufstand in der DDR begann im ländlichen Raum – Grenzlandmuseum erinnert an Opfer

Teistungen. Am Grenzlandweg in Teistungen wird mit einer Kranzniederlegung an den Volksaufstand in der DDR erinnert. Schülerinnen und Schüler arbeiteten die Geschichte der innerdeutschen Grenze auf. Die Ergebnisse werden auch präsentiert.

Am 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR gedenkt der Trägerverein Grenzlandmuseum Eichsfeld der Opfer der kommunistischen Diktaturen und der Opfer der deutschen Teilung mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal am Grenzlandweg. Sie beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Die Unruhe begann bereits ein paar Tage vor dem 17. Juni in den ländlichen Regionen der DDR. Um diesen Aspekt wird es bei der Kranzniederlegung und der Gedenkrede besonders gehen, teilt Mira Keuna, Geschäftsführerin des Grenzlandmuseums, mit. Das, was die Demonstrierenden vereinte, waren Forderungen nach demokratischen Grundrechten wie freien Wahlen, aber auch nach der deutschen Einheit.

Gegen 16.45 Uhr wird in der Bildungsstätte das Projekt „Aktion Grenze“ eingeladen. Jugendliche aus Niedersachsen und Thüringen haben zu den Entwicklungen vor 70 Jahren an der innerdeutschen Grenze geforscht. Die Ergebnisse werden unter anderem auf der Homepage www.jugend-erinnert.grenzlandmuseum.de präsentiert.

In der Bildungsstätte wird zudem die Sonderausstellung „Der 17. Juni kompakt“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur präsentiert. Die Ausstellung fasst die Geschichte kompakt zusammen.