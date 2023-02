Volkshochschule Eichsfeld startet in das Frühjahrssemester

Eichsfeld. In Leinefelde können Interessierte jetzt Spanisch lernen. Zudem sind Eichsfelder willkommen, die ihre Englischkenntnisse auffrischen möchten.

Nach den Winterferien beginnt das Frühjahrssemester an der Kreisvolkshochschule Eichsfeld. Dann wird Interessierten ein vielfältiges Kursangebot aus unterschiedlichen Bereichen geboten. Dabei geht es unter anderem darum, eine neue Sprache zu lernen, sich kreativ- oder künstlerisch zu betätigen, die Computerwelt zu entdecken oder den Fokus auf Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung zu legen.

Am Dienstag, 28. Februar, startet um 17.30 Uhr ein Englischkurs in Leinefelde, der sich vor allem an Interessenten wendet, die beispielsweise länger zurückliegende Kenntnisse aus ihrer Schulzeit auffrischen wollen. Wer sich aber für Spanisch interessiert, sollte sich Montag, den 13. März, vormerken, an dem sowohl ein Kurs für Interessenten mit Vorkenntnissen aber auch ein Kurs für Neulinge beginnt.

Die Anmeldung zu den Kursen ist über die Homepage oder schriftlich möglich. Auch weitere Informationen zu den Kursangeboten sind im Internet unter: www.kvhs-eichsfeld.de verfügbar.

Kontakt: Kreisvolkshochschule in Heiligenstadt, Aegidienstraße 19, Tel.: 03606/6504444, und in Leinefelde, Konrad-Martin-Straße 101, Tel.: 03606/6504445.