Volkshochschule Leinefelde wartet mit neuen Kursen auf

Leinefelde. Umgang mit Computer und Smartphone

Die Kreisvolkshochschule bietet in Leinefelde, Konrad-Martin-Straße 101, wieder Kurse im EDV-Bereich an. Der Kurs Basiswissen startet am kommenden Montag, 19. September, um 9 Uhr. An jeweils zehn Vormittagen besteht dann die Möglichkeit, sich grundlegendes Wissen für den Umgang mit dem Computer anzueignen. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Für Interessierten mit Vorkenntnissen gibt es ab Mittwoch, 21. September, 9.30 Uhr, die Chance, individuelle Themen im Rahmen des Computerclubs II zu bearbeiten. Die Bandbreite kann die PC-Grundlagen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Bildbearbeitung umfassen, heißt es in der Mitteilung der Volkshochschule.

Ab Donnerstag, 22. September, 10 Uhr, geht es an jeweils fünf Vormittagen dann um die nutzerfreundliche Bedienung des Smartphones. Der Mobile Club für Smartphone wendet sich an Smartphone- und Tablet-Besitzer, die in einen Erfahrungsaustausch mit anderen Nutzern unter sachkundiger Begleitung treten wollen.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer 03606/6504445 oder auf www.kvhs-eichsfeld.de.