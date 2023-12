Volkstheater gastiert erneut im Eichsfeld

Kirchgandern Der Theater- und Freundschaftsclub „Gasparone“ ist im Januar erneut in Kirchgandern zu Gast. Freunde des gepflegten Humors dürften auf ihre Kosten kommen.

Die seit der Grenzöffnung bestehende Theatertradition findet Anfang des neuen Jahres im Dreiländereck seine Fortsetzung. Der Theater- und Freundschaftsclub „Gasparone“ aus dem südniedersächsichen Elliehausen konnte in diesem Jahr auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblicken. In dessen Vereinschronik wird erwähnt, dass die jährlichen Gastspiele am letzten Januarwochenende in Kirchgandern zu den Höhepunkten der jeweiligen Theater-Saison zählen.

Komödie in zwei Akten erzählt von einem Rollentausch

„Nach der zweijährigen Corona-Pause hat es zum Neustart im letzten Jahr hier erstmals zwei Vorstellungen gegeben. Auch der Kartenvorverkauf mit nummerierten Plätzen war neu, was sich gut bewährt hat. Nun soll daran angeknüpft werden“, sagt Karl-Horst Nolte, der die Vorstellung in Kirchgandern mit organisiert.

„Entschuldigen Sie, sind Sie nicht …?!“ ist eine Komödie in zwei Akten von Christiane Cavazzini. Albert, der Butler des Immobilienmaklers Jan Peters, ist für die Verleihung des „Goldenen Staubwedels“ nominiert worden. Diese hohe Auszeichnung wird nur einmal jährlich für herausragende Leistungen als Butler von der Deutschen Butlervereinigung verliehen. Der Nominierte muss sich allerdings zuvor einer strengen Supervision unterziehen. Berthold von Hohenstein von der Bundesvereinigung trifft im Hause zuerst auf den Hausherren, und in dem Glauben, dem Butler gegenüberzustehen, kommt es zu einem Rollentausch.

Die Aufführungen finden am Samstag, 27. Januar, um 18.30 Uhr und Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr statt. Am Sonntag wird ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 16. Dezember und am Samstag, 13. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ statt.