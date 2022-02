Vollsperrung der A 38 nach Unfall bei Nordhausen

Nordhausen. Honda brennt nach Kollision auf der A 38. Ein Verletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden.

Ein schwerer Unfall ereignete sich Dienstag kurz nach 22 Uhr auf der A 38 zwischen den Anschlussstellen Heringen und Nordhausen und führte laut Autobahnpolizeiinspektion zu einer fast vierstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Göttingen. Ein 21-Jähriger war mit seinem Pkw Honda und einem mit drei Mopeds beladenen Anhänger in Richtung Göttingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit, heißt es, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In der Folge löste sich der Anhänger vom Honda und beide schleuderten auf die Fahrbahn zurück. Ein nachfolgender Opelfahrer sowie der Fahrer eines Mercedes Sprinters konnten nicht mehr ausweichen, es kam zu heftigen Kollisionen.

Nach den Zusammenstößen geriet der Honda, dessen Fahrer das Auto rechtzeitig unverletzt verlassen konnte, in Vollbrand. Die Ladung des Anhängers und Trümmerteile verteilten sich über alle Fahrstreifen. Der Opelfahrer kam verletzt ins Krankenhaus, der Mercedesfahrer blieb unverletzt.

Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die im Stau stehenden Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gesamtschaden: rund 30.000 Euro. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auch die Fahrbahndecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.