Vom Eichsfeld bis ins Werratal mit Bus und Fahrrad an einem Tag

Eichsfeld. Bei der Tour mit dem Radbus vom Eichsfeld bis ins Werratal gibt es viel zu entdecken. Neben einem Hafen werden auch ein Bahnhof und einige Bahnbrücken angefahren.

Die Naturführer Bernie Mergel und Stefan Sander laden am Sonntag, 10. September, zu einer Radtour ein, die entlang einer alten Bahnlinie vom Südeichsfeld bis ins Werratal führt. Ausgangspunkt der 40 Kilometer langen und leicht zu bewältigenden Tour ist Heyerode.

Nach der Ankunft mit dem Radbus geht es für die Teilnehmer mit dem Rad über die Ortschaften Diedorf, Wendehausen, den Bahnhof Großburschla, Altenburschla, Wanfried nach Frieda und von dort nach Martinfeld weiter. Entlang der Strecke werden immer wieder Zwischenstopps eingelegt, bei denen die beiden Naturführer Wissenswertes über die idyllische Region und ihre Sehenswürdigkeiten vermitteln.

So zählen etwa die alte Bahnbrücke bei Heyerode oder der Hafen im nordhessischen Wanfried zu den Haltepunkten. Auf dem neuen Radweg geht es von Ershausen nach Martinfeld, dem Endpunkt der Radtour, bei der lediglich 100 Höhenmeter zu bewältigen sind.

Bus ist mit speziellem Anhänger ausgerüstet

Mit der Einkehr in das Landhaus „Am Westerwald“ klingt die Tour gemütlich aus, bevor es um 17 Uhr mit dem Radbus auf die Rückfahrt geht. Der Bus besitzt einen speziellen Anhänger für den sicheren Transport der Fahrräder. Die Linie I des Radbusses startet um 10 Uhr am Busbahnhof Heiligenstadt. Eine weitere Zusteigemöglichkeit besteht um 10.05 Uhr in der Heiligenstädter Petristraße. Die Linie II startet um 9.55 Uhr am Worbiser Busbahnhof und bietet um 10.05 Uhr eine Zusteigemöglichkeit am Busbahnhof Leinefelde sowie um 10.25 Uhr am Busbahnhof Dingelstädt.

Die Tickets kosten für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 7,50 Euro. Beim Familienticket für 30 Euro fahren zwei Kinder kostenlos mit.

Weitere Informationen unter Telefon: 03605/515253.