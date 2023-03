Mit Erasmus vom Eichsfeld hinaus in die Welt

Heiligenstadt. Während der Corona-Pandemie musste das Erasmusprogramm der Bergschule in Heiligenstadt pausieren. Doch nun kann es wieder starten. Die Ziele verteilen sich über ganz Europa.

Erasmus, das Förderprogramm zum Auslandsaufenthalt für Schüler, ist an der Berufsbildenden Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt seit langem etabliert. Nach Corona können die Schüler der verschiedenen Bildungsgänge nun wieder durchstarten.

In der jetzigen Runde fahren insgesamt 14 Schüler aus unterschiedlichen Bildungsgängen, von Kinderpflege über Fachoberschule (FOS) und Erzieherausbildung mit dem Erasmusprogramm in unterschiedliche Richtungen Europas.

Aus dem Abschlussjahrgang der Fachoberschule brechen vier Schülerinnen und ein Schüler am Sonntag für zwei Wochen auf. Drei fliegen nach Kreta und zwei nach Derry in Irland. Dort absolvieren die Schüler Praktika, so werden auf Kreta ein Sportzentrum und in Derry ein Kindergarten tatkräftige Unterstützung finden.

Mehrwöchige Praktika auch in Kindergärten

Am 9. April brechen die nächsten beiden auf. „Hier hat Erasmus sozusagen eine neue Freundschaft ins Leben gerufen. Die beiden Schülerinnen verschiedener Bildungsgänge hatten in ihrer eigenen Klasse keinen Mitfahrer gefunden und entschieden, nachdem sie sich besser kennengelernt hatten, zusammen zu fahren. Für sie geht es für zwei Wochen nach Barcelona in einen Kindergarten“, zeigt sich Erasmuskoordinatorin Kerstin Schierholz erfreut.

Am 16. April fliegen sechs Schülerinnen und ein Schüler von den angehenden Erziehern des zweiten Ausbildungsjahres zum Pflichtpraktikum nach Barcelona beziehungsweise Kreta. In Kindergärten und Grundschulen absolvieren sie hier das zehnwöchige Praktikum, welches durch Lehrkräfte der Bergschule betreut wird.