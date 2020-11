Vom Heiligen Grab und anderen Legenden

Heidi Zengerling schreibt unter anderem die Sage über das Heilige Grab (im Hintergrund) in der Diedorfer Kirche neu auf.

Um das Heilige Grab in der Diedorfer Kirche ranken sich viele Mythen. Das Heiligtum ist mehr als 500 Jahre alt. Aufzeichnungen über seine Entstehung gibt es nicht. So ist seine Legende wie geschaffen dafür, sie in ein Buch zu packen. Die Heyeröder Autorin Heidi Zengerling erzählt mit vier Kollegen aus der Eichsfelder Autorengemeinschaft Eichsfelder und Thüringer Sagen neu.