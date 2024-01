In Göttingen gibt es einiges zu erfahren und zu entdecken.

Stadtführung Vom Tuten und Blasen in der Eichsfelder Nachbarschaft und warum man montags blau macht

Göttingen In einer Eichsfelder Nachbarstadt gibt es eine neue Themenführung. Und bei der geht es auch um Handwerk und Sitten

Wer vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der ist bei der Stadtführung „Sprichwörtern und Redewendungen auf der Spur” gut aufgehoben. Die Tourist-Information Göttingen bietet den Themenrundgang durch die Altstadt am Samstag, 13. Januar. Los geht es um 14 Uhr.

Die Teilnehmer lernen die Stadt kennen und werden währenddessen mit nützlichem Wissen über den Ursprung von Sprichwörtern und Redewendungen versorgt, heißt es in der Ankündigung. Bei der Führung werde geklärt, was es heißt, jemanden in die Schranken zu weisen oder einen Denkzettel zu verteilen. Warum machten manche Leute montags blau? Wie wurde man zum Schlitzohr? Diese Fragen werden durch spannende Geschichten und Anekdoten rund um die Sprichwörter beantwortet.

Die Gäste erfahren viel über die historischen Wurzeln noch heute gebräuchlicher Redewendungen und Sprichwörter. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung zu Handwerk, Zünften sowie Sitten und Gebräuchen des mittelalterlichen Göttingens.

Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet vor der Tourist-Information, Markt 8. Karten sind für neun Euro online oder in der Tourist-Information erhältlich.

Zusätzlich wird donnerstags bis sonntags zu unterschiedlichen Zeiten die Führung „Rund ums Gänseliesel” geboten.