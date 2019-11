Von der Gemeinde selbst gebaut

Die Kirchengemeinde selbst gab den Ausschlag dafür, dass in Effelder zwei Jahre nach der Zerstörung des barocken Vorgängerbaus während eines Gewitters auf dem 498 Meter hohen Kirchberg die helle, neugotische, dreischiffige Hallenkirche entstand, die heute als Eichsfelder Dom allseits bekannt ist. Nach den Plänen und unter der Leitung des Kirchenbaumeisters Paschalis Gratze bauten die Effelderschen Bürger ihre neue Kirche nach den eigenen Vorstellungen selbst.

Vorgängerbau bei einem Gewitter zerstört

Auf die Baugenehmigung vom 28. Februar 1893, die feierliche Grundsteinlegung am 4. Mai desselben Jahres und die Feier des Richtfestes am Namenstag des Kirchenpatrons Sankt Albanus am 24. Juni 1894 erfolgte nach nicht einmal zweijähriger Bauzeit am 6. November 1894 die feierliche Einweihung der neuen Kirche durch den damaligen Paderborner Weihbischof Augustinus Gockel. Pfarrer war zu jener Zeit Ludwig Osburg, Gemeindeschulze Christoph Huschenbeth.

Allen voran Landrat Robert Klemm holte man Augustinus Gockel mit 30 Ehrenreitern vom Küllstedter Bahnhof ab und führte die Gemeinde aus der Notkirche im alten Gemeindesaal in ihr neues Gotteshaus. Die Gemeinde konnte sich während der Feier noch einmal ein eigenes Bild davon machen, was sie in den vergangenen Monaten aus eigener Hand und mit Gottes Segen erschaffen hatte. Im gemeindeeigenen Steinbruch wurden unzählige Muschelkalkquader gebrochen und mit Pferdewagen zur Baustelle gebracht. Den Mörtel gewann man in einer eigenen Kalkbrennerei auf der Trift. Auch Schulkinder halfen, indem sie den von der Eisenbahnbehörde kostenlos bereit gestellten Sand vom Luttergrund hochtrugen. Anderes Baumaterial wurde gespendet, auch von Bürgern umliegender Gemeinden.

Ausstattung wird nach und nach ergänzt

Doch mit der Kirchweihe war der Neubau noch nicht beendet. „Endlich sind wir nun mit Gottes Hilfe so weit gekommen, dass wir diesem Bauwerke, das wir zu Gottes Ehre unternommen haben, die Krone aufsetzen können“, hieß es beim Setzen des Turmknaufes am 30. Juli 1895. Der 56 Meter hohe Turm, gekrönt von vergoldetem Turmknopf, Wetterhahn und Kreuz, ragt seither weit über das Eichsfeld hinaus. Im Inneren der 13,5 Meter hohen Halle fanden der gotische Engelaltar sowie der Josefsaltar und der Vierzehn-Nothelferaltar ihre Plätze. Zu einer besonderen Sehenswürdigkeit entwickelte sich der ausdrucksstarke Majolika-Kreuzweg von Georg Kemper, der seit 1928 die Innenwände ziert. Sechs Jahre danach wurde die Schieferdeckung durch Kupfer ersetzt, das den Eichsfelder Dom viele Jahre lang weithin in Grün erstrahlen ließ. Ein Geläut aus zwei Glocken befand sich bereits 1895 hinter den gezimmerten Schallluken. Marienglocke, Josefsglocke und Christkönig-Glocke wurden 1951 in Bronze gegossen. Vitus- und Albanus-Glocke kamen 1975 und 1976 hinzu. Die Turmuhr stammt von 1909 und ist seit 1993 funkgesteuert. Die heute aus drei Manualen, einem Pedal und 38 Registern bestehende Orgel wurde 1992 über der Empore aufgebaut. Ende 2017 konnte die Neueindeckung von Kirchendach und Turm mit witterungsbeständigem Kupfer fertig gestellt werden. Seitdem ist das Dach nicht mehr grün, sondern rotbraun. Umfangreiche Arbeiten im Außenbereich stehen kurz vor der Fertigstellung.

Pfarrer waren seit 1891 Ludwig Osburg, Hermann Pfafferott, Josef Lotz, Wolfgang Döring, Friedhelm Wagner, Norbert Borkowski, Hermann-Josef Seideneck und Steffen Riechelmann. Den Jubiläumsgottesdienst feiert am Sonntag, 10. November, um 10.30 Uhr Pfarrer Dominik Trost mit seiner Gemeinde im Beisein des Erfurter Weihbischofs Reinhard Hauke und begleitet von einem 50-köpfigen Projektchor und Bläsern aus Effelder und Umgebung.