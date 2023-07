Von einer Baustelle im Eichsfeld stehlen Unbekannte Diesel aus einem Bagger

Ecklingerode. Unbekannte zapfen auf einer Baustelle Diesel aus einem Bagger ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus einem Bagger ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Diesel gestohlen worden. Wie die Polizei weiter informierte, holten sich die Diebe ungefähr 250 Liter des Kraftstoffes. Das Baufahrzeug war auf einer Baustelle in Ecklingerode abgestellt. Unklar ist bislang, ob es ein Dieb oder mehrere Diebe waren, die in der Dunkelheit zur Baustelle kamen, den Tankdeckel öffneten und den Diesel holten. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.