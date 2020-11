Es waren einmal ein Elefant und ein Esel, die sich ein Rennen lieferten, das sicherlich in die Geschichte eingehen wird. Das bisher bekannteste ist wohl das vom Hasen und Igel und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Das vom Elefanten und dem Esel war aber viel spannender.

Lange hatten sich die beiden vorbereitet, trainiert und sich auf alle Eventualitäten eingestellt. Dem Ausgang des Rennens selbst wurde mit größter Euphorie entgegen gefiebert. Wetten wurden abgeschlossen, Lager bildeten sich. Team Elefant und Team Esel standen sich teilweise feindlich gegenüber, denn viele waren sich sicher, dass ihr Favorit gewinnen würde.

Dann fiel der Startschuss. Die Strecke verlief über Stock und Stein, Stadt und Land. An der Rennstrecke versammelten sich die Zuschauer und feuerten ihren Liebling an. Es war die ganze Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Spannender hätte es nicht sein können. Die Zuschauer knabberten an ihren Nägeln.

Ein nie gesehenes Spektakel und die Nerven lagen blank. Ein Ultramarathon, der sich über mehrere Tage erstreckte und weder der Elefant noch der Esel zeigten Anzeichen, dass sie schlapp machen würden. Noch immer sind die beiden nicht im Ziel, ein Gewinner nicht verkündet und alle sitzen weiterhin auf heißen Kohlen.