Von fröhlichen Bildern, Eiern und bunten Schachteln

Da fragt ein bunter Fisch, dem die gute Laune deutlich anzusehen ist: „Wie geht’s?“, und die Besucher möchten ihm am liebsten antworten: „Danke, bestens, hier in dieser tollen Ausstellung.“ Ein Häschen hat vor sich einen Zylinder stehen. Ob das kleine Langohr wohl gerade erst aus dem Zauberhut gehüpft ist? „Auf geht’s“, lockt der farbenfrohe Campinganhänger und lädt zum Reisen ein. Ein Gefährt zum Verreisen brauchen die lustigen Vögel Susi, Rosi und Klaus nicht; noch sitzen sie in Warteposition, aber sie könnten ja davonfliegen. „Mutanfall in Farbe II“ lautet der Titel der Exposition, die am Dienstag in der Stadtbibliothek eröffnet wurde.

Künstlerischer Weg in den Ruhestand bringt sinnvolle Aufgaben ins Leben Als für die Heiligenstädterin Andrea Klingebiel die Altersteilzeit begann, hatte sie beschlossen: Wer sich im Ruhestand beziehungsweise auf dem Weg dorthin befindet, braucht sinnvolle Aufgaben. Seit einem Jahr malt sie. Die Ausstellungsbesucher hat sie ermuntert, Mut zu beweisen, selbst etwas Kreatives zu schaffen. Ein großes Werk müsse das nicht sein. Wie wäre es mit einer Postkarte oder einem Lesezeichen, um sich und anderen eine Freude zu bereiten. Freude und viel Spaß beim Hängen der Bilder, „alle farbig und fröhlich“, hatte Bibliotheksleiterin Jana Bauer mit ihrem Team. Heiligenstadts erste Beigeordnete Ute Althaus führte gleich drei Gründe an, sich am Eröffnungsabend zu freuen: Musik, moderne und traditionelle Kunst. Für die musikalischen Darbietungen waren die Schülerinnen der Eichsfelder Musikschule Alina (Gitarre und Gesang) und Clara Stiefel (Querflöte) aus Dingelstädt gekommen. Einen Sonderapplaus gab es für Alina, als die Zuhörer erfuhren: Das wunderbare, gefühlvolle Lied über einen wahren Freund, der nicht nur an sonnigen Tagen zu einem anderen Menschen hält, sondern auch bereit ist, in traurigen Momenten die Tränen zu trocknen, hat sie selbst geschrieben. Mit Recht sprach Ute Althaus von moderner und traditioneller Kunst, denn die Ausstellung ist zweigeteilt. Die Heiligenstädterin Helga Schotte gibt ebenfalls einen Einblick in ihr Schaffen. Mit sehr viel Hingabe und Fantasie bemalt sie Palmsonntagsschachteln von der Miniaturgröße bis hin zu Riesenexemplaren und verwandelt Eier in kleine Oster-Kunstwerke. Zur Geschichte der Schachteln wusste Helga Schotte zu erzählen: Die Blütezeit sei von 1900 bis 1945 gewesen. Erworben wurden die unbemalten Rohlinge in Mühlhausen. In Heiligenstadt sollen beim Schachtelmarkt auf dem Berg nach der Palmsonntagsprozession diese originellen Präsente, gefüllt mit Süßigkeiten, reißenden Absatz gefunden haben. Aber ebenfalls zu Taufen und für Schulanfänger entschieden sich die Schenkenden gern für eine solche Gabe. Übrigens können die Eichsfelder Männer in diesem Frühjahr recht froh sein, denn das wurde als eine weitere Tradition genannt: Ein Herr beschenkt bekanntlich seine Angebetete mit einer süßen Palmsonntagsschachtel. Im Jahr 2020 sind die Damen gefordert, denn die haben aktuell diese schöne Pflicht zu erfüllen. Der Grund: Im Schaltjahr werden die Männer von ihrer Liebsten bedacht.