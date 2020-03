Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Solaranlagen und Bauerntöchtern

Heiligenstadt. Auf den Fluren und in den Fachräumen der Lorenz-Kellner Regelschule herrschte am Samstagvormittag reges Treiben. Die Schulleitung samt Kollegium sowie die Schüler hatten zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zunächst begrüßte Schulleiterin Ellen Backhaus die Besucher in der Aula und stellte die Schule und ihr Konzept vor. Wie Backhaus betonte, richte sich solch ein Tag ganz besonders an die jetzigen Viertklässler und damit an die zukünftigen Regelschüler.

Auf allen drei Etagen standen die Fachräume offen. Viele besuchten jedoch vorerst das Theaterspiel „Die kluge Bauerntochter“, das die Klasse 6b aufführte. Gleich nebenan stellten die Religionslehrerinnen Teresa Klöppner und Ireen Schwethelm eine neue Unterrichtsmethode vor. Die Methode nach Franz Kett könne man sowohl bei kleineren Kindern als auch bei Erwachsenen anwenden, so Klöppner. Bei dieser offenen und kreativen Methode gebe es kein richtig oder falsch, meinte die Religionslehrerin, die 88 Bilder in Postkartengröße mit den unterschiedlichsten Motiven auf den Boden im Kreis gelegt hatte. Jeder Besucher, der mitmachte, musste sich spontan für ein Foto entscheiden. Dann bekam jeder Teilnehmer einen Zettel auf dem ein kurzer Bibelvers geschrieben war. Die Aufgabe war es nun den Bibelvers zu einem Bild zu legen, zu dem dieser thematisch passte. Anschließend stand es jedem frei mit unterschiedlichsten Materialien, wie zum Beispiel mit bunten Steinen, ein eigenes Bild zu legen. „Bei der Kett-Unterrichtsmethode setzen sich Schüler offen und kreativ mit dem jeweiligen Thema auseinander“, erklärte Klöppner. Lotta Wollner und Denis Senge sahen darin eine gute Alternative zum Frontalunterricht. Die beiden Schülerinnen meinten, die Methode sei beruhigend und vermittele mehr Spaß, als wenn ein Lehrer vor der Klasse stehe und rede. „From Suncreme to Solar Cells“ – „Von der Sonnenmilch zur Solarzelle“ hieß es im Physikraum. Das Experiment, das Mathe-und Informatiklehrer Kay Langemeier zeigte, hatte es in sich. Langemeier hatte lange in der Materialphysik der Georg-August-Universität Göttingen geforscht. Die interessierten Schüler erfuhren, dass man lediglich roten Tee, Essig, Salzwasser und Titandioxid für den Versuch braucht. Auf zwei mit Zinkoxid beschichteten Glasplättchen strich Langemeier ein Gemisch aus Essig und Titandioxid. Die Plättchen kamen auf eine 400 Grad Celsius heiße Platte. Nachdem die weiße Paste bräunlich geworden war und wenig später wieder ihre Ausgangsfarbe annahm, tauchte der Lehrer die Plättchen in den roten Tee und gab zwei Tropfen Kochsalzlösung darauf. Dann bestrich er eines der Plättchen mit Graphit und legte das zweite darauf. „Wir haben nun eine kleine Solaranlage. Wenn die Farbmoleküle mit Sonnenlicht angeregt werden, speichert die Minianlage Strom“, so Langemeier. „Ich bin heute mit meinen Kindern . Unsere Große ist in der vierten Klasse und wird im Herbst die Lorenz Kellner Schule besuchen. Unsere Tochter war schon beim Schnuppertag hier. Heute zeigt sie mir die Schule“, sagte Renate Strathausen. Tochter Marie-Sophie durfte das Solarexperiment dann selbst durchführen. Im Raum 202 informierte die Klassenlehrerin der sechsten Klasse, Jana Nolte, über die Projektwoche der Schüler, die wegen ihres Projektes „Grünes Band“ nach Asbach-Sickenberg gefahren waren und von einem Ranger durch die Natur geführt worden waren. Und es gab noch viel mehr beim Schautag in der Schule zu entdecken.